Чебоксары, 1 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Канашском районе Чувашии легковой автомобиль по ходу движения вылетел в кювет. В результате скончались три человека, сообщает ГИБДД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла сегодня, 1 ноября, около 05:20 в Канашском районе на 4 км дороги «Аниш». По предварительным данным полиции, 35-летний водитель иномарки «Ниссан Альмера» не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

В ГИБДД Чувашии отмечают, что смертельные травмы на месте происшествия получили водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров. Они скончались до приезда врачей.

В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДТП в Чувашии попала скорая помощь. Столкновение произошло 28 октября в Чебоксарах, помощь потребовалась фельдшеру.

Подробнее: Скорая помощь попала в ДТП в Чебоксарах