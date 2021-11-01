Севастополь, 1 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Ограничения на посещение лесов введены с 31 октября по 12 ноября в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства региона. Решение принято в связи с сохранением высокого риска возникновения пожаров.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

При этом для горожан и гостей Севастополя открыт ряд согласованных мест отдыха, а также маршруты Большой Севастопольской тропы: турстоянка «Узунджа» — село Передовое, село Передовое — турстоянка «Гористое», турстоянка «Гористое» — турстоянка «2-й кордон», турстоянка «2-ой кордон» — урочище Горный ключ, урочище Горный ключ — Любимовка.

До 12 ноября в регионе также действует запрет на въезд в леса на транспортных средствах, запрещено разведение костров, использование газовых и электрических приборов для приготовления пищи, генераторов, запуск пиротехники.