Витория-Гастейс, Испания, 1 ноября 2021, 09:47 — REGNUM Политик Энеко Андуэза был избран баскской партией PSE-EE (Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, отделение испанской партии PSOE в Стране Басков) на праймериз новым генеральным секретарем. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что Андуэза набрал 95,30% голосов.
Его соперница, бывший член совета Бискайи Сорайя Морла, получила всего 4,28%. Явка на праймериз составила 65,75%, так как в них приняли участие 3 296 из 5 013 человек с правом голоса.