Анахайм, США, 1 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

(сс) WordOfMouth «Хонда-центр» в Анахайме

В составе «Анахайма» шайбы забросили форварды Адам Хенрик, Винни Леттьери, Трой Терри и Сэм Кэррик. У «Монреаля» точными бросками отметились нападающие Майк Хоффман и Джейк Эванс.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды девять очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с четырьмя очками.

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