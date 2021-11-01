Малоярославецкий район, Калужская область, 1 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В смертельном ДТП, которое произошло вечером 31 октября на 115 км федеральной автотрассы М-3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области, погибли четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, сообщили 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах.

40.mchs.gov.ru На месте ДТП

Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, двигаясь по федеральной дороге со стороны Брянска в сторону Москвы, въехал в неисправную грузовую автомашину MAN в составе полуприцепа, которая ехала в попутном направлении. В салоне легкового автомобиля находились двое мужчин, женщина и маленький ребёнок, которые погибли на месте дорожного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, работники прокуратуры совместно со следственно-оперативной группой выясняют подробные обстоятельства произошедшей аварии.