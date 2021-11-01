Таганрог, Ростовская область, 1 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. На берегу Таганрогского залива Азовского моря задержан браконьер с крупным уловом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 1 ноября.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Браконьеры

Пограничники обнаружили в автомобиле нарушителя 100 килограммов незаконно выловленной рыбы — тарани и судака. Сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей. Крупный улов изъят.

По данному факту возбуждено дело о нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство. Нарушителю грозит штраф и конфискация орудия лова.