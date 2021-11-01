Пермь, 1 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Вдова руководителя СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева допускает версию убийства супруга, сообщает издание «Коммерсантъ».

Смерть

"Иногда мне вообще кажется, что это могло быть убийство», — сказала женщина в интервью СМИ.

Вдова считает, что ее супруга довели до крайнего состояния. Она подчеркнула, что в семье не было конфликтов, муж любил своих детей, верил в Бога, не злоупотреблял алкоголем. Эмоциональные стрессы были связаны с работой. Он рассказывал жене об унижениях, которым подвергаются следователи, возмущался, что их несправедливо наказывают и увольняют, как в регионы без повода направляют проверки. «В эмоциональном плане Сергея это угнетало», — сказала она.

Ссылаясь на знакомых, женщина отметила, что после стрельбы в пермском вузе ее мужа в грубой форме обвинили в том, что в гибели людей виноват чуть ли не лично он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября 2021 года глава СУ СКР по Прикамью ушел из жизни. По официальной версии, имело место самоубийство.