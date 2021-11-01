Пенза, 1 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Исполняющую обязанности министра образования Пензенской области Аллу Маркову сменит новый глава ведомства Алексей Комаров. О соответствующем кадровом назначеним стало известно 1 ноября.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Алексей Комаров назначен министром образования Пензенской области. Новый руководитель регионального минобразования ранее работал замначальника научно-исследовательского центра, замначальника управления внеучебной деятельности Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского. По словам губернатора области Олега Мельниченко, предыдущее место работы Комарова — на посту заместителя директора по развитию центра информационно-технического обеспечения Министерства образования и науки РФ

«Он дал согласие работать министром образования Пензенской области. Времени на раскачку нет, надо доводить все национальные проекты по линии минобразования до конца, найти время сегодня навестить председателя правительства Николая Симонова, чтобы скоординировать деятельность», — цитирует губернатора «ПензаИнформ».

Отмечается, что кандидатура Комарова была согласована с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и получила достаточно высокую оценку.

До 15 октября возглавлял минобразование Пензенской области Александр Воронков.

ИА REGNUM напоминает, в конце октября в должности председателя правительства Пензенской области был утвержден Николай Симонов. Министром строительства и дорожного хозяйства региона назначили Александра Гришаева.Алексей Качан продолжил возглавлять министерство труда и социальной защиты региона.

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