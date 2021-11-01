Москва, 1 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Подрядчикам и коллегам в Стройкомплексе ставится задача — разработать план мероприятий, позволяющий обойтись без иностранной рабочей силы на стройках Москвы. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в интервью РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

По его мнению, процесс строительства в столице должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два-три раза больше, это бы ускорило темпы строительства в два раза. У строительной отрасли есть большой резерв эффективности.

При этом Бочкарев отметил, что зарплата рабочих-мигрантов изменилась — сейчас средняя зарплата мигранта на стройке составляет порядка 50−60 тыс. руб. Ранее было 30 тыс. «Но иностранные работники уже не готовы работать за такую же зарплату», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит трудовых ресурсов на стройках Москвы составляет примерно 40%.

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