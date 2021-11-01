Тимашевский район, Краснодарский край, 1 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Тимашевске Краснодарского края родные умершей женщины принесли её тело к администрации города. Видеозапись появилась накануне, 31 октября, в пабликах Тимашевского района.

Med-instrukcia.ru Морг

Причиной отчаянного поступка родных стало то, что сотрудники морга за транспортировку тела запросили семь тысяч рублей. Позже ситуацию в соцсетях прокомментировал глава Тимашевского района Андрей Палий.

«Сегодняшняя ситуация с телом умершей женщины — недопустимая. Аморальная. Вопросы к работе морга и ритуальных агентстве есть. И здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно — за какие услуги и сколько надо платить», — написал Палий.

Он уточнил, что тело морг принял, а в ситуации стороны будут разбираться на совещании 1 ноября.

https://www.instagram.com/p/CVsRsojqmuN/