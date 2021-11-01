Вашингтон, 24 марта, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Украина не имеет никакого отношения к теракту в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске, полную ответственность за нападение несёт ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С таким заявлением в субботу, 23 марта, выступила руководитель пресс-службы совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Полную ответственность за эту атаку несёт ИГИЛ*. Не было никакой причастности Украины», — приводит её слова агентство Reuters.

Ранее с подобным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Вместе с тем она заявила, что Соединённые Штаты Америки решительно осуждают чудовищный теракт в ТРЦ «Крокус Сили Холл» и выражают соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Белом доме заявили, что США в марте получили информацию о готовящемся в России теракте и якобы сообщили об этом российской стороне. В то же время в американской администрации сообщили, что Вашингтон не наблюдает каких-либо признаков, указывающих на причастность Украины или украинцев к этому нападению.

Как передавало ИА Регнум, теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл в пятницу вечером, 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» вооружённые люди ворвалась в комплекс и открыли огонь из автоматического оружия, в здании прогремел взрыв и вспыхнул крупный пожар. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в результате теракта погибли 133 человека. 23 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России объявил 24 марта днём общенационального траура.

Солидарность с россиянами выразили лидеры, представители и главы министерств иностранных дел множества стран. По всему миру неравнодушные граждане в знак скорби несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданиям российских посольств.