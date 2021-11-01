Москва, , 09:38 — REGNUM Для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР, которые приезжают в России на заработки, необходимо ввести обязательную геномную регистрацию. С таким предложением выступил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящее время вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных актов. А это многоплановая и довольно запутанная нормативная база. Поэтому явно назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства», — сказал в беседе с «Интерфакс» Бастрыкин.

Глава СКР предложил в новом нормативном акте «ясно прописать все формы миграции», а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Кроме того, по его мнению, следует чётко определить порядок учёта мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

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«Необходимо подвергать обязательной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья», — добавил он.

Бастрыкин уверен, что такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами и «позволят поставить дополнительный барьер проникновению» на российский рынок труда криминальных элементов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в России был принят закон об обязательной дактилоскопической регистрации мигрантов. Согласно подготовленному МВД РФ приказу, который, как предполагается, вступит в силу 29 декабря 2021 года, трудовым мигрантам и иностранцам, прибывшим в Россию на длительное время, будут выдаваться пластиковые карты, содержащие информацию о прохождении дактилоскопии и фотографирования.