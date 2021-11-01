Сиэтл, США, , 09:37 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Крис Крайдер, Адам Фокс и Баркли Гудроу. Российский форвард Артемий Панарин отдал одну результативную передачу.

В составе «Сиэтла» точным броском отметился нападающий Джордан Эберле.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 13 очков. «Сиэтл» идёт на 13-м месте в Западной конференции с семью очками.

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