1 ноября 2021 | Время чтения 12 мин

Доля стратегов в человеческой популяции составляет 1-2 процента. И все они, похоже, находятся в нашей стране, если считать по числу участников Форумов стратегов, которые начиная с 2002 года проводятся в Санкт-Петербурге

Андрей Маленький, , 13:55 — REGNUM Ежегодно около тысячи стратегов собирает в Санкт-Петербурге ЗАО «Леонтьевский центр». ЗАО — правопреемник государственного унитарного предприятия «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». Статусные перемены, видимо, сказалось на благополучии этой организации. Она может позволить себе освободить от платы за участие в Форуме стратегов официальных представителей профильных федеральных министерств и ведомств, глав субъектов и законодательных собраний субъектов Российской Федерации, полномочных представители президента Российской Федерации в округах. Правда, при одном условии — при условии личного участия.

Рембрандт. Синдики

Для стратегов другого уровня установлена входная плата. Для штатных сотрудников органов исполнительной, законодательной власти и контрольно-счетных органов субъектов РФ, а также муниципальных образований специальная цена по двухдневному пакету «Стандарт» составила 26 880 рублей, а по пакету «Бизнес» — 76 200 рублей. Кроме этого, штатные бюджетные стратеги сами должны были оплатить расходы на проезд, проживание и регистрационный взнос (понятно, что не из зарплаты).

Если бы ЗАО «Леонтьевский центр» организовывало форум как свое бизнес-мероприятие, это был бы один аспект. Однако — по факту — форум оказался государственным мероприятием в интересах функционирования публичной власти. Соучастниками стали многие госструктуры, а сопредседателями программного комитета — А. Кудрин, председатель Счетной палаты, и М. Решетников, министр экономического развития РФ. Много лет подряд правительство Санкт-Петербурга не просто активно спонсируют конгресс, но считает его собственным детищем. В интересах социально-экономического развития города власти региона организуют его подготовку и проведение, при этом — на конкурсной основе. В этом году, как и прежде, победило ЗАО «Леонтьевский центр» (с радикальным понижением ставки по отношению к другим участникам конкурсной процедуры на 20−30 процентов). Победитель вряд ли остался внакладе, потому что получил право принимать взносы от участников. Например, Омскому государственному техническому университету участие в форуме трех его представителей обошлось в 106 287 рублей (как сообщил сайт госзакупок). Но дело не только в деньгах, если дело того стоит. Главное, чтобы ожидания оправдали затраты.

XIX Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» Gov.spb.ru

Спонсоры, партнеры, организаторы и участники ждали от форума каждый своё. Технические организаторы лишнего на себя не брали и заоблачного не обещали. Им было достаточно объявить сбор стратегов «площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации». Политики оказались более конкретными в прогнозных расчетах. Сопредседатель программного комитета А. Кудрин ждал от форума «ярких идей и новаций, способных вывести Россию на передовые рубежи развития».

А. Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, рассчитывал, что главной темой форума станут вопросы мобилизации ресурсов городов и регионов в условиях пандемии. Что же касается стратегических направлений, то с ними, по его мнению, никакой неопределенности нет. Важнейшие приоритеты Санкт-Петербурга определены Стратегией-2035. В этом он более чем прав. Записанные приоритеты в Стратегии-2035 — повышение качества жизни горожан и создание комфортной городской среды, устойчивый экономический рост и внедрение инновационных технологий «ценны» тем, что они вечны. Они были, есть и останутся приоритетами всегда: до, в период и после 2035 года. Другой вопрос — может ли считаться стратегией то, что, как линия горизонта, ускользает по мере приближения к нему?

У ИА REGNUM особых ожиданий от форума, как и от других, которые в последние годы проводятся под эгидой правительственных учреждений, не родилось. Опыт всякого рода приправительственных конгрессов таков, что приходится постфактум констатировать: декларируемые цели никак не сходятся с итогами дискуссий, а ожидания — не оправдываются. Питерский форум — не исключение. На форуме должна была развернуться, например, дискуссия о проекте «Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», которые в ноябре будут представлены на подпись президенту. Где еще их апробировать, как не на собрании экспертов высшей стратегической категории?

Подготовка документа велась весь 2021 год. Некоторые из участников подготовки сумели даже превратить свой вклад в проект в форму диссертации на соискание степени доктора политических наук. ИА REGNUM также успело опубликовать на эту тему остро полемическое интервью с профессором, заведующей кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктором экономических наук Е. Ведутой. Содержание основ госполитики накануне форума развернуто прокомментировал В. Путин на недавнем заседание Совета безопасности. На форуме апробации не произошло. Это был бы высший пилотаж, максимально важный момент форума, но — не случилось. Минимальная и посильная задача — оценка стратегических инициатив правительства, материализованных в триллионах рублей на предстоящую трехлетку и оцифрованных проектом бюджета на 2022−2024 годы, тоже осталась неразрешенной.

Проект бюджета на 2022−2024 годы Duma.gov.ru

78 процентов плановых расходов проекта бюджета следующего года направляются на реализацию 47 стратегических направлений страны под названием государственные программы Российской Федерации. 78 процентов — это 15,56 трлн рублей. В дальнейшем сумма не увеличится, а почему-то уменьшится. Насколько — сказать трудно. В отношении госпрограмм точность — самое неподходящее определение и самая неподходящая характеристика. До копейки всё выверяется только на этапе внесения проекта в правительство. На финише же за все годы существования госпрограмм бюджетные проектировки ни разу не совпали с их начальными параметрами.

Себестоимость госпрограмм колеблется год от года. Это стало странной нормой, так как стратегические цели и стратегические задачи госпрограмм не изменяются. Их реальная «стоимость» для государства не оцифровывается. Не удается выяснить, какой ценой достигается цель, если она достигается, и какой ценой решаются задачи, если они решаются. Новизны здесь тоже нет. Стратегическая новость же в том, что в перечне госпрограмм в 2022 году будет не 47 программ, а 49. В 2023 году к ним прибавится пятидесятое стратегическое направление — 50-я госпрограмма. Три программы — это «Содействие международному развитию», «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом» и «Мобилизационная подготовка Российской Федерации». Их пока не обсчитали. Они без денег и без конкретно сформулированного содержания.

Очевидна доктрина лишь одной программы — по продвижению русского языка за границы России. Со времен СССР государство занимается этой темой, хотя и с разной степенью активности и результативности. Программа будет реализовывать «Концепцию государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом», утвержденную президентом Российской Федерации 3 ноября 2015 года. Не ясен вопрос: каков бюджет программы и ее показатели. При этом самое сложное — значение показателей. В бытность Д. Медведева председателем его правительство утвердило Федеральную целевую программу «Русский язык». Целевая фанаберия тогда превзошла все мыслимые пороги. Так, государственными показателями стали следующие:

рост количества зарубежных стран, в которых более 1 процента населения владеет русским языком;

рост количества государств — участников Содружества Независимых Государств, в которых более 20 процентов населения владеют русским языком.

Что называется, хоти верьте — хотите проверьте.

Основная интрига разыграется в отношении другой госпрограммы, «Содействие международному развитию» (СМР). Возможно, возобновится конкуренция за право управлять этой программой или ее важнейшими ресурсными частями между МИДом и Минфином. Дело в том, что МИДом и Россотрудничеством была переработана и обновлена Концепция участия России в содействии международному развитию (2007 г.). Указом президента РФ от 20 апреля 2014 г. утверждена Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию. На сайте же Минфина в разделе «Содействие международному развитию» этого последнего концептуального документа нет. Сохраняется Концепция участия России в содействии международному развитию, разработанная Минфином и утвержденная президентом РФ 14 июня 2007 г. На сайте МИДа обнаруживается другой парадокс. Там минфиновская концепция 2007 года присутствует, при этом в перечне основополагающих документов, но, как оказалось, только в виде заголовка. Раскрыв его, обнаруживаешь Концепцию государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденную указом президента РФ 15 июня 1996 г. Это, конечно, детали, но мимо них участники Форума стратегов не смогли бы пройти, если бы обсуждали главную тему форума — цели устойчивого развития (ЦУР) с прицелом на стратегию деятельности российского государства в этом направлении. Нельзя пройти мимо СМР и его госпрограммы при обсуждении темы ЦУР.

В Аналитическом центре состоялось очередное экспертное заседание в рамках подготовки Добровольного национального обзора достижения целей устойчивого развития Ac.gov.ru

Государственные программы в стратегическом развитии страны имеют самое непосредственное отношение как к будущему президентскому проекту об основах госполитики, так и к бюджетной стратегии. Бюджетный кодекс обязывает готовить закон о бюджете исключительно на программной основе. Однако после принятия бюджетного закона все госпрограммы как бы возвращаются в свое предпроектное состояние: по закону все они должны быть приведены в соответствие с принятым законом не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу. Что это значит? Фактически пересматриваются параметры финансового обеспечения, но цели, задачи и показатели не изменяются. Толком не исполняется и основное законное требование: на 2021 год не приведены в соответствие с федеральным законом ассигнования по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», на 2022 год — по госпрограмме «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации», на 2023 год — по госпрограммам «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» и «Космическая деятельность России». Специалистам Счетной палаты также удалось докопаться, что одновременно с корректировкой бюджетных ассигнований исполнители всё-таки умудрились вносить существенные изменения в цели, задачи, ожидаемые результаты, целевые показатели и другие параметры госпрограмм.

В мае 2021 года правительство переиначило подходы к формированию и утверждению государственных программ, поэтому в Госдуму представлены паспорта госпрограмм в новом формате. Государственные программы в рамках отрасли или сферы социально-экономического развития получили название отраслевых. Госпрограмма межотраслевого или территориального характера, затрагивающая сферы реализации нескольких программ, стала называться комплексной. И те, и другие двухструктурны, включают проектную часть в форме федеральных и ведомственных проектов и процессную часть, т. е. мероприятия. Подход новый, а проблемы остались прежними: несоответствие целей критериям конкретности, измеримости, релевантности, с несоблюдением требований, с дублированием формулировок задач и целей, с корректировкой наименований и значений показателей, без динамики показателей.

Счетная палата выявила неизменность показателей по годам реализации. Их немало: 50 показателей, или 10,5% по 23 госпрограммам. Слабо выражена динамика у 87 показателей (18,2%) 30 госпрограмм. Нет преемственности в системе индикаторов госпрограмм при их корректировке на протяжении ряда лет, зато есть смена состава показателей (индикаторов). По экспертной оценке Счетной палаты, 35 из 47 госпрограмм (74,5%) в той или иной степени не соответствуют документам стратегического планирования. Несоответствие существовало и в прошлые годы (по итогам 2016 и 2017 годов — по 31 госпрограмме (77,5%), по итогам 2018 года — по 32 госпрограммам (80%), по итогам 2019 года — по 34 госпрограммам (81%), по итогам 2020 года — по 35 госпрограммам (81,4%).

На 2022 год запланировано израсходовать 15,56 трлн рублей. Проголосовать за такую сумму рационально можно, только прикрыв глаза: никто не объяснил депутатам, почему по 34 программам должно произойти увеличение финансирования, а по 10 — уменьшение. Программы продолжатся до 2030 года, а финансирование рассчитано лишь по 2024 год. Расчетов показателей по годам не представлено.

Форум стратегов — 2021 завершился с помпой и с намерением обязательно встретиться в следующем году. В итоговом релизе, чтение которого, видимо, по мнению организаторов, классное занятие, сообщили следующее:

«За два дня проведено 40 мероприятий в 13 форматах, в которых приняли участие порядка 400 человек в очном формате, около 100 докладчиков подключились онлайн, и свыше 1000 зрителей наблюдали за ключевыми событиями в прямом эфире. На Форуме собрались представители более 60 субъектов Федерации. Традиционно Форум стратегов принял большую делегацию иностранных экспертов из 13 стран, которые приехали на площадку или подключились онлайн из Австрии, Германии, Греции, Бельгии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Финляндии, Швейцарии и Швеции. Мероприятия в рамках Форума стратегов 2020—2021 провели 72 организации, среди которых Счетная палата Российской Федерации, Минэкономразвития России, МИД России, Минтранс России, Минвостокразвития России, Минприроды России, Фонд «Центр стратегических разработок», Общественная палата Российской Федерации, Фонд президентских грантов, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, РАНХиГС, Фонд «Сколково», АНО «Институт реформирования общественных финансов», Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ), МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и многие другие».

Аналитический центр готовится к дискуссии на Форуме стратегов Ac.gov.ru

Весь этот перечень аргументов никак не развеивает сомнений в пользе форума в том, что деньги налогоплательщиков использованы на стратегически выверенном направлении. И — для чего правительству РФ такого рода конгрессы в формате парада стратегов из чиновного и нечиновного сословий? И в целом — кто имеет право считаться стратегом в нашей стране? Тот, кого назначили быть стратегом? Кому поручили написать стратегию? Тот, кто подписывает стратегию? Или тот, кто действительно обладает божьим даром?

К ЗАО «Леонтьевский центр» особых вопросов нет. Оно исполнило контракт с правительством Санкт-Петербурга и сделало полезное дело, сохранив на сайте архив видеозаписей пленарных заседаний и круглых столов форума. Поэтому каждый сможет найти ответы на любые вопросы самостоятельно и перепроверить предлагаемые выводы. Или — с помощью ИА REGNUM. В ближайшем будущем.