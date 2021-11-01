Тирасполь, , 09:35 — REGNUM В ходе 1149 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 450 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 67 832 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 61 109 человек, в том числе 486 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1530 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1593 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 436 заражений коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 461 человека, скончались десять пациентов с COVID-19.