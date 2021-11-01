1 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Тюмени в одном из магазинов экологической косметики на Хеллоуин, 29 октября, решили подпустить чертовщинки — устроили акцию селфи и фотографий с крокодилом. Но пиар-ход оказался неудачным — тюменцы в социальных сетях осудили торговую точку за «проявление живодёрства». Их поддержал депутат Госдумы.

Елена Миронова, , 13:50 — REGNUM В Тюмени в одном из магазинов экологической косметики на Хеллоуин, 29 октября, решили подпустить чертовщинки — устроили акцию селфи и фотографий с крокодилом. Но пиар-ход оказался неудачным — тюменцы в социальных сетях осудили торговую точку за «проявление живодёрства».

Крокодил 44martin88

Сразу скажем, что почувствовать себя полноценным охотником на крокодилов участникам акции, по условиям которой животное надо было взять на руки, не дозволили — пасть хищнику перемотали скотчем в целях безопасности людей. Кроме того, праздник с крокодилом на руках произвёл обратный эффект.

«Мы в магазин косметики пришли или в виварий? Позор!» — написали в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

"Акция не то чтобы жестокая, скорее просто бессмысленная и дикая. 2021 год на дворе, а людей завлекают таким жутким способом», — пишет пользователь из группы «Наш ХМАО — Югра».

Фото с крокодилом. Тюмень Цитата из видео на YouTube

«Люди — жестокие твари!», «Бабло застилает глаза живодёрам», «Пусть хозяин магазина себе рот залепит скотчем — никто мимо не проёдёт», — пишут гневные комментарии защитники животных.

«Животное трогали несколько десятков участников акции, из-за чего оно получило сильный стресс!» — пишут в паблике «Типичная Тюмень».

Встала на защиту тюменского крокодила блогер Инесса Генералова, автор «Экоразноса» в Instagram. Она заявила журналистам, что написала жалобу в полицию на мучителей крокодила. Приверженцы безубойного питания вспомнили о ежегодном убийстве миллионов животных для чревоугодия.

Нашлись и те, кто не увидел ничего зазорного в перемотанной пасти. В первую очередь это хозяин крокодила, сообщивший прессе, что его питомец не потерял аппетит, не впал в депрессию и скотч ему не навредил.

«У меня дома крупная собака, и я ей ежедневно дважды надеваю намордник на прогулку, чтоб не сожрала на улице дрянь. Тоже жестоко обращаюсь? Зоолюбы, есть же грань. Крокодил домашний, кушает отлично, живёт в вольере в квартире. Думаю, фото нужно было для гуманности делать без скотча? Вы так считаете?» — вопрошает участница паблика «ЧП |ДТП | ХМАО».

Мнения участников паблика «ИА REGNUM | Новости» также разделились. Одни напомнили, что в юридическое понятие «жестокое обращение с животными» входит намеренное истязание животных, садистские действия на глазах детей, причинение длительной боли и страданий и другое. В данном случае крокодилу боли и увечий скотч не нанёс. Другие поддерживают защитников крокодильей пасти.

«Какие сознательные тюменцы у нас. Так и до отказа он норковых шуб недалеко, да?» — иронизируют в группе «72.ru — новости Тюмени».

И вё же многие поддержали токсичную тему о крокодильих страданиях, включая народных избранников.

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов (фракция «Единой России») считает, что «варварская акция» с крокодилом требует проверки надзорными органами.

Владимир Бурматов Er.ru

«Я запрос в Роспотребнадзор сделаю. Как это может происходить в магазине, как это соотносится с безопасностью потребителей, откуда они это животное взяли, в каких условиях оно содержалось, на каких основаниях оно в этом магазине находилось, были ли у него соответствующие ветеринарные документы, ветпаспорт и так далее… Думаю, что ничего этого не было», — полагает парламентарий.

В понедельник, 1 ноября, стало известно, что надзорные органы принялись проверять обстоятельства истории с тюменским крокодилом.