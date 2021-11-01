Роли, США, 1 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающий Мартин Нечас и защитник Бретт Песке. У «Аризоны» отличился форвард Кристиан Фишер.

«Каролина» одержала восьмую победу подряд в восьми матчах сезона.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 16 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с одним очком.

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