Черкесск, 1 ноября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии будут выращивать и перерабатывать форель. Новое рыбоводческое производство запущено в Урупском районе. На реализацию проекта был выделен грант по республиканской программе «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Карачаево-Черкесской Республике» сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Ресурс». Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на свое странице в Instagram.

U.S. Geological Survey Рыба семейства лососёвых

Компания будет выращивать до 50 тонн рыбы в год. Для этого на предприятиии созданы специальные цеха с установками замкнутого водоснабжения, что позволит в условиях помещения выращивать рыбу даже в холодный зимний период.

«Эти условия позволяют значительно повысить объемы производства и сбыта. Что немаловажно, реализация данного проекта позволила создать рабочие места для местных жителей», — отметил Темрезов.

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