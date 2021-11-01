Волгоград, , 09:36 — REGNUM В Волгограде 19-летний юноша, не имеющий водительского удостоверения, на грузовике разрушил стену частного дома и повредил газопровод к многоквартирному зданию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Газовая труба Rrnews.ru

Молодой человек 31 октября в состоянии алкогольного опьянения пришёл на работу к отцу. Зная, что служебный автомобиль отца не заперт, юноша вместе с приятелем забрались в кабину «МАЗа» и отправились за спиртным. Примерно в 04:18 водитель не справился с управлением и въехал в дом №20 по улице Кременская, разрушив стену. Затем грузовик столкнулся с припаркованной «Газелью Некст» у дома №49 по улице Саши Чекалина и снёс проходящую рядом газовую трубу.

От медицинского освидетельствования юноша отказался. Сотрудники газовой службы на время восстановительных работ отключили от газопровода 19 домов.

На молодого человека оформили два административных материала, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения транспортным средством.