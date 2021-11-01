Уфа, , 09:34 — REGNUM Размер платы за отопление в Уфе зависит от нескольких факторов. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Долг за отопление Baikalfinans.com

Сообщается, что в ближайшее время квитанции на оплату за отопление получат жители домов, в которых установлены общедомовые приборы учета тепла.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что в городе все дома условно делятся на два типа. Первый тип — это дома, в которых нет общедомовых приборов учета тепла (в таких домах расчет ведется по нормативу — платежи выставляются в течение восьми месяцев равными долями). Второй тип — дома с установленными общедомовыми приборами учета тепла. (В данном случае счета выставляют по факту потребления).

Отмечается, что на размер платы за тепло влияют продолжительность расчетного периода, температура наружного воздуха и качественная регулировка внутридомовой системы отопления управляющей компанией.

Местным жителям рекомендовали сравнить суммы начислений за октябрь 2020 и 2021 годов.

«Уточнить период снятия показаний в вашем доме вы можете в своей УК. Руководством республики, города принимаются все меры для того, чтобы начисления и расчеты были прозрачными, дома, в которых фиксируется большое потребление тепла, берутся на контроль», — говорится в сообщении пресс-службы.