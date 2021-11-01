Хабаровск, 1 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В 2022 году в Хабаровском крае намерены обустроить 160 дворов. Средства на эти цели будут выделены по программе благоустройства «1000 дворов», регион получит 1,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе краевого правительства.

Government.ru Благоустройство двора

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«Необходимо оперативно включиться в работу. По программе «1000 дворов» для Хабаровского края одобрено финансирование на 2022 год в размере 1,1 млрд рублей на 160 дворов. По программе реновации городов требуется подготовка мастер-планов», — отметил Михаил Дегтярёв, подчеркнув, что программа «1000 дворов» одобрена президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава региона также обратил внимание на то, что программы по благоустройству должны быть максимально публичными и соответствовать запросу жителей Хабаровского края. За реализацией проектов, которые уже получили федеральное финансирование, Михаил Дягтерёв поручил пристально следить. Поводом для такой ремарки стало очень низкое освоение средств при строительстве межрайонного онкологического диспансера, лечебного корпуса Николаевской больницы и противотуберкулезного диспансера в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье по программе «1000 дворов» благоустроят 96 дворовых территорий за 640 млн рублей.