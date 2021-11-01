Сеул, , 09:26 — REGNUM 1 ноября военнослужащие Южной Кореи и США приступили к совместным воздушным учениям. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

США и Южная Корея (сс) U.S. Army

По данным источников, учения, в которых принимают участие около 100 единиц техники, включая южнокорейские истребители F-15K и KF-16, американские F-16, продлятся до 5 ноября.

Командование ВВС Южной Кореи отказалось сообщить подробности, заявив лишь, что учения проводятся «сбалансированным образом в соответствии с планом».

В последние годы союзники проводят учения в сокращённых масштабах, приостановив крупномасштабные учения Vigilant Ace, в поддержку мирных усилий на Корейском полуострове.