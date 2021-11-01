Воронеж, , 09:24 — REGNUM Воронежская область вышла на пик заболеваемости населения COVID-19, об этом сообщил заместитель губернатора — первый заместитель председателя правительства региона Виталий Шабалатов 31 октября.

Здание правительства Воронежской области Obakeneko

«Сегодня мы вышли на пик, это уже всем специалистам понятно. Мы держимся на нём неделю с сохранением параметров и по заболевшим, и по госпитализированным. Практика говорит о том, что обычно пик продолжается одну-две, максимум — три недели, потом должно пойти снижение», — цитируют Шабалатова « Вести-Воронеж ».

По прогнозам властей, спад заболеваемости в Воронежской области ожидается после второй недели пика — после 7 ноября, сообщил Шабалатов, уточнив, для этого необходимо соблюдать действующие в регионе ограничения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в регионе регистрируется более 700 случаев за сутки, причём число заболевших нарастает стремительно — если 20 октября было подтверждено 698 новых носителей коронавируса, то на утро 31 октября — уже 793 новых случая. Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Воронежской области введены нерабочие дни. Власти ввели запрет на работу в этот период общепита, кинотеатров, театров, музеев, торговых центров, в целом объектов розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов, а также финес-центров, салонов красоты.