Москва, , 09:23 — REGNUM Власти Москвы разрабатывают план мероприятий, который позволит отказаться от мигрантов на столичных стройках. Об этом сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв в интервью РБК.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — сказал он.

По словам Бочкарёва, резервы заключаются в технических решениях при возведении объекта, а также механизации процесса. Он рассказал о личном опыте, полученном при работе в других странах — США, Великобритании, Швеции.

«Конкретный пример — компания Skanska, бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек, швед, — рассказал заместитель мэра. — Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше».

В качестве другого примера он назвал использование станции на оштукатуривание стен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве изменился уровень зарплат у мигрантов на стройках — сейчас они в среднем получают 50−60 тыс. рублей в месяц.