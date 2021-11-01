Москва, , 09:23 — REGNUM Госдума в ноябре намерена обсудить законопроект, который обязывает бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы, в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, это следует из плана законодательной деятельности нижней палаты парламента.

В сети (сс) Glenn Carstens-Peters

Обязанность хранить информацию, передаваемую по общедоступным каналам связи, существует с 2016 года. Законопроектом такая обязанность распространяется на владельцев технологических сетей связи, которые применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве.

Инициатива предусматривает также установление перечня информации, которую собственник или иной владелец технологических сетей связи, имеющий номер автономной системы, обязан хранить в течение трех лет.

Речь идет о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео — или иных сообщений лиц, использующих технологические сети связи.

Кроме того, обязанностью собственника технологических сетей связи станет предоставление такой информации уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

В правительстве РФ отмечали, что сведения могут быть необходимы для оперативно-разыскной деятельности.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Законопроект поддержал соисполнитель — комитет Госдумы по безопасности, профильный комитет информполитике законопроект еще не рассматривал.

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