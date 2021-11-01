Кызыл, 1 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. На водоёмах Тувы 1 ноября завершилась навигация для маломерных судов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Главное управление МЧС по Туве Навигация в Туве

В связи с этим спасатели обратились к владельцам судов с рекомендацией не выходить на воду. Сотрудники ГИМС, как отмечается, продолжат патрулирование рек и озёр для предупреждения возможных происшествий.

Всего с начала сезона инспекторы выявили 67 правонарушений со стороны владельцев маломерных судов.

«Как и в прошлые годы, наиболее распространённое нарушение у судоводителей — отсутствие спасательных жилетов как у самих, так и у пассажиров. Из-за нарушения данных правил погиб 1 человек», — добавили в управлении.