Чебоксары, 1 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Чувашии от засухи пострадали посевы на площади 8,1 тыс. гектаров, из них свыше 2 тыс. гектаров были застрахованы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 ноября, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай зерновых

Подводя предварительные итоги уборочной кампании, глава чувашских аграриев особое внимание уделил последствиям засухи, которая зарегистрирована метеостанциями в восьми районах: Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском, Яльчикском, Ибресинском, Козловском, Урмарском и Янтиковском. На данные муниципалитеты приходится 42% урожая зерновых в Чувашии, 54% — картофеля, 43,7% — овощей. В муниципальных образованиях вводился режим ЧС с 7 сентября по 13 октября.

В целом урожайность зерновых в республике составила 19,5 ц/га, что является четвёртым показателем среди регионов Поволжья (после Мордовии, Пензенской и Нижегородской областей). Это на 13,7 ц/га меньше, чем было в 2020 году.

Сергей Артамонов проинформировал, что из-за засухи пострадали посевы на площади 8,1 тыс. гектаров, в том числе свыше 2 тыс. гектаров были застрахованы. Пострадавшими являются 68 сельхозтоваропроизводителей, из них 19 застраховали свою деятельность.

Предварительно нанесённый засухой ущерб оценивается минсельхозом Чувашии в 172 млн рублей. Данные материалы переданы на экспертизу в федеральные ведомства.

По сведениям министерства сельского хозяйства, в Чувашии на 28 октября 2021 года обмолочено зерновых и зернобобовых культур на площади 298,7 тыс. гектаров (+9 тыс. гектаров к октябрю 2020 года), намолочено 582 тыс. тонны (-379,6 тыс. тонн).