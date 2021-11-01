Пермь, , 09:21 — REGNUM В Пермском крае власти объявили аукцион на поставку комплектов «Подарок новорожденному» при стоимости контракта 74,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новорожденные

Планируется закупка 25 265 подарков для новорожденных. Чиновники отмечают, что закупка позволит обеспечить семьи с новорожденными детьми предметами, необходимыми для ребенка в период первых месяцев жизни.

Как уже сообщало ИА REGNUM, акция «Подарок новорожденному» в регионе проводится с 1 июня 2019 года. Комплект включает всесезонное одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок с варежкой для купания и информационный буклет начинающим родителям, трикотажное одеяло-плед, ползунки, пинетки, боди, чепчик и пеленки.

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