Москва, , 09:18 — REGNUM Дефицит трудовых ресурсов на стройках Москвы составляет примерно 40%. Нехватка оценивается 80 тысяч работников, Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в интервью РБК.

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По его словам, раньше трудовых мигрантов на стройках Москвы было около 120 тысяч, сейчас — около 40 тысяч. В основном мигранты приезжают из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

«Не хватает ни рабочих, ни инженеров. Это произошло потому, что так массово в Москве никогда не строили», — уточнил заммэра, упомянув, в том числе и программу реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты из Москвы и Подмосковья всё чаще устраиваются работать на строительные объекты столицы.

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