Уфа, , 09:17 — REGNUM Один человек погиб в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

ДТП Imbecillsallad

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром 1 ноября в Краснокамском районе.

Отмечается, что на 14 км автотрассы Нефтекамск — Калтасы автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 35-летний мужчина, съехал в левый кювет и опрокинулся. В результате водитель получил не совместимые с жизнью травмы.

В этом ДТП получила травмы 25-летняя женщина, которая ехала в этом автомобиле, ее срочно доставили в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибли три человека.