Усть-Коксинский район, Алтай, 1 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Усть-Коксинском районе Республики Алтай правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Алтай ДТП в Горном Алтае

Днём 31 октября 42-лений местный житель за рулём автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и слетел с дороги, после чего машина опрокинулась в реку. Мужчина, как отмечается, не имел водительских прав.

«В результате ДТП в Усть-Коксинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и пассажиры автомобиля, госпитализация потребовалась 8-летнему пассажиру. У водителя взята кровь на алкоголь», — добавили в ведомстве.