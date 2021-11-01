Краснодар, , 09:12 — REGNUM Новые антиковидные ограничения вступили в силу на территории Краснодарского края с 1 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Так, с 1 ноября жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, всем жителям старше 65 лет, а также невакцинированным жителям старше 60 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции. Выйти можно только в продовольственный магазин, на прогулку с детьми рядом с домом, выгулять собаку, либо для обращения за медпомощью. Организациям предписано перевести на удалённый режим работы эти категории граждан.

Также власти рекомендовали предоставлять сотрудникам при вакцинации два дополнительных выходных дня с сохранением зарплаты или добавлять два дня к ежегодному оплачиваемому отпуску. Предприятиям общественного питания разрешено работать с 6:00 до 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе до 7 ноября действует запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий, соревнования проводятся без зрителей, а на курортах края заведения общепита можно посещать исключительно при наличии справки или QR — кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.