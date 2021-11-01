Челябинск, , 09:12 — REGNUM В Челябинской области ФАС возбудила дело по поводу порядка демонтажа незаконно размещённых нестационарных объектов, принятого в марте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления этого ведомства.

ФАС

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По данным службы, в документе есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. Так, некоторые положения могут привести к ограничению конкуренции, а также к появлению дискриминационных условий тем предпринимателям, которые установили свои объекты согласно законодательству.

В частности, представителям УФАС не понравился заявительный характер обращений для сноса нестационарных объектов. Из него следует, что городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям принимает решения об их демонтаже не по своей инициативе, а после поступления от заинтересованных лиц соответствующих заявлений.

Возникли у антимонопольной структуры и другие претензии. Дело возбуждено в отношении городской Думы. Ранее УФАС выдало депутатам предупреждение об устранении нарушений, но оно не было исполнено.