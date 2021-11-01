Джакарта, 1 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Правительство Индонезии считает, что действия по смягчению последствий изменения климата в мире должны осуществляться не только, чтобы сократить выбросы углерода, но и использовать доступное финансирование для всех стран, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Mufid Afif Джакарта. Индонезия

Многие страны взяли на себя обязательства по снижению уровня выбросов углерода, но не имеют финансовой поддержки.

Индонезия привержена достижению сокращения выбросов углерода на 29% своими собственными усилиями к 2030 году. Между тем, если страна получит международную поддержку, Индонезия сможет сократить количество вредных выбросов в атмосферу не на 29, а на 40% в том же году. К 2060 году Индонезия планирует снизить выбросы углерода в атмосферу до нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Австралия согласились поддержать инфраструктуру, которая приведет к снижению уровня вредных выбросов в атмосферу.