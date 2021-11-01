Рязань, , 09:10 — REGNUM В Рязанской области произошёл смертельный пожар. По данным регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в жилом доме в рабочем посёлке Сапожок.

Пожар в доме Kaluga.sledcom.ru

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Информация о пожаре поступила 1 ноября в 02:42 мск. В тушении были задействованы три пожарных автомобиля и восемь пожарных.

В результате возгорания, по предварительным данным, погибли два человека — мать и дочь. Ещё один человек, сын хозяйки дома, был госпитализирован. Он сумел спастись, выбравшись из горящего здания.

Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре пожар вспыхнул в посёлке городского типа Сараи Рязанской области. Из огня до приезда пожарных инспекторы ДПС спасли тяжелобольную пенсионерку.