Два человека погибли при пожаре в жилом доме под Рязанью
Рязань, 1 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Рязанской области произошёл смертельный пожар. По данным регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в жилом доме в рабочем посёлке Сапожок.
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Информация о пожаре поступила 1 ноября в 02:42 мск. В тушении были задействованы три пожарных автомобиля и восемь пожарных.
В результате возгорания, по предварительным данным, погибли два человека — мать и дочь. Ещё один человек, сын хозяйки дома, был госпитализирован. Он сумел спастись, выбравшись из горящего здания.
Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре пожар вспыхнул в посёлке городского типа Сараи Рязанской области. Из огня до приезда пожарных инспекторы ДПС спасли тяжелобольную пенсионерку.