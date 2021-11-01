Магас, 1 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Ингушетии отправили в колонию женщину, расстрелявшую родственника. Суд признал её виновной в убийстве и незаконном приобретении и хранении оружия и вынес наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили 1 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Из подробностей расследования известно, что 34-летняя жительница республики в апреле 2020 года подралась со своим 30-летним родственником. Инцидент произошел в доме по улице Плиева в городе Назрани из-за неприязненных отношений. В пылу драки женщина пустила в ход имевшееся при ней огнестрельное оружие. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Тело погибшего и пистолет злоумышленница выбросила в Алханчуртский канал, чтобы скрыть следы преступления, однако следствие вычислило подозреваемую в убийстве и уже в мае 2020 года она была задержана и арестована.

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