Москва, , 09:09 — REGNUM Во время пандемии коронавируса можно ограничивать свободы граждан, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Но «можно» не означает «обязательно», — написал он.

Медведев отметил, что так не раз происходило в период войн, террористических угроз и эпидемий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что пятая фаза пандемии коронавируса началась весной 2021 года и продолжается до сих пор в России. В настоящее время наблюдается подъём заболеваемости, который, с учётом больших объёмов тестирования, достиг «исторического максимума».

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