Кишинёв, , 09:08 — REGNUM В Молдавии довольны условиями контракта с Газпромом по поставке газа в республику. Об этом она заявила 1 ноября в интервью газете «Коммерсантъ» президент республики Майя Санду.

Майя Санду Gov.md

«Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан», — сказала Санду.

Она отметила, что газ будет дороже, чем ранее, в результате придётся повышать тарифы в стране. При этом повышение буден не настолько большим, как если бы Молдавия приобретала газ по рыночной цене.

«Конкурентоспособность наших предприятий зависит от цены на газ, и самый серьёзный вопрос был вопрос цены. Было и второе — это долги», — отметила Санду.

Глава республики сообщила, что стороны приняли решение об аудите долгов, после чего продолжится обсуждение их погашения.

Напомним, пресс-служба Газпрома 30 октября сообщила о подписании контракта на поставку газа в Молдавию. Условия сделки не были обнародованы. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, который вёл переговоры по условиям контракта, потом заявил, что получилось добиться той скидки на газ, которую хотела получить молдавская сторона — 50% от рыночной цены.

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