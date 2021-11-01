Варшава, 1 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Польское космическое агентство подписало соглашение с американским аэрокосмическим агентством NASA в рамках новой лунной программы. Документ, подписанный на Международном конгрессе астронавтов в Дубае, позволит польским компаниям принять участие в программе Artemis Accords, целью которой является возвращение людей на Луну к 2024 году. Об этом сообщает Polskie Radio.

В космосе

Председатель Польского космического агентства Гжегож Врохна сообщил журналистам, что соглашение с NASA «даст новые возможности польским компаниям и исследовательским центрам в космической промышленности».

«Это очень важный день для Польши, потому что он открывает для нас путь к участию в исследовании Луны и к участию в будущем в исследовании Марса», — сказал Гжегож Врохна.

Он также напомнил, что в настоящее время в Европейском космическом агентстве зарегистрировано уже 380 польских предприятий и институтов. С 2012 года они получили заказы на общую сумму 133 миллиона евро. Польские компании и ученые подготовили специализированные камеры и научные инструменты для планетоходов и спутников.