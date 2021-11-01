Улан-Удэ, 1 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту убийства 58-летней женщины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, по подозрению в совершении преступления задержан 63-летний брат потерпевшей.

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Мужчина жил в Улан-Удэ вместе с женой. По данным следствия, 30 октября к ним в гости приехала сестра, и они вместе начали распивать спиртные напитки. В ходе застолья между родственниками разгорелся спор из-за пустующего дома родителей.

«Разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями быстро перерос в ссору, в ходе которой мужчина схватил со стола нож и нанес им сестре несколько ударов по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

После чего подозреваемый с женой легли спать, оставив тело убитой в коридоре. На следующее утро они позвонили в полицию.