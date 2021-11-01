Самара, , 09:14 — REGNUM Лишённый лицензии 1 ноября 2021 года банк «Спутник» из Самарской области принадлежал 11 физическим лицам, в том числе трём членам совета директоров и двум гражданам Латвии, передаёт ИА REGNUM.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Полностью утративший собственный капитал банк ранее по размеру активов в РФ входил в топ-300. Среди причин отзыва лицензии у единственного российского банка, с которым были правоотношения у Банка внешней торговли КНДР, называлось также вовлечение «в проведение сомнительных валютно-обменных операций».

У КБ «Спутник» на весну 2021 года насчитывалось 11 крупных акционеров, среди которых были члены совета директоров с долями порядка 10% — Владимир Мухортов, Павел Никитин и Сергей Полетаев, а также граждане Латвии с общей долей порядка 20% — Илья Сабуров и Артурс Красовскис.

Напомним, проблемы у банка начались в середине сентября 2021 года. Тогда же регулятор ввёл в нём временную администрацию и были начаты страховые выплаты. На конец октября «Агентство по страхованию вкладов» выплатило 76% от общего объема страховой ответственности, то есть 392,4 млн рублей. Их получили 1,8 тыс. вкладчиков «Спутника».

Следующим шагом будет подача иска о банкротстве ПАО КБ «Спутник» или его принудительная ликвидация через суд. Последнее возможно, если средств юрлица хватает для расчётов с кредиторами, но в ситуации с самарской кредитной организацией, вероятнее, всего стоит ожидать банкротства.

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