Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM Екатеринбуржец Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена и завоевал временный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщают СМИ.

Пояс UFC (сс) Andrius Petrucenia

Петр Ян победил своего оппонента в пяти раундах единогласным решением судей. Поединок проходил в Абу-Даби в рамках UFC 267.

Соперником екатеринбуржца должен был стать Алджамейн Стерлинг. Однако в сентябре стало известно, что тот не сможет выйти на бой из-за проблем со здоровьем. Для Петра Яна эта победа стала 16-я в карьере.

На данный момент екатеринбуржец является единственным россиянином с поясом чемпиона UFC. Ранее этого титула был лишен Хабиб Нурмагомедов из-за решения завершить карьеру.