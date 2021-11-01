Екатеринбург, 1 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Екатеринбуржец Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена и завоевал временный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщают СМИ.

(сс) Andrius Petrucenia Пояс UFC

Петр Ян победил своего оппонента в пяти раундах единогласным решением судей. Поединок проходил в Абу-Даби в рамках UFC 267.

Соперником екатеринбуржца должен был стать Алджамейн Стерлинг. Однако в сентябре стало известно, что тот не сможет выйти на бой из-за проблем со здоровьем. Для Петра Яна эта победа стала 16-я в карьере.

На данный момент екатеринбуржец является единственным россиянином с поясом чемпиона UFC. Ранее этого титула был лишен Хабиб Нурмагомедов из-за решения завершить карьеру.