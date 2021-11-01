Чебоксары, 1 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Чувашии с начала года количество «раскрытых» счетов эскроу выросло более чем втрое. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

На 1 сентября в Чувашии «раскрыт» 7391 эскроу-счёт, с них перечислено застройщикам или направлено на погашение кредитов 16,7 млрд рублей.

Управляющий Национальным банком Чувашии Александр Логвинов отмечает, что в августе число и объём «раскрытых» счетов эскроу вырос на 2%, а с начала года — более чем втрое. По словам банкира, по данным показателям регион занял второе место в Поволжье.

На начало сентября количество эскроу-счетов для расчётов по договорам долевого участия возросло по сравнению с 1 августа с 5129 до 5439, а объем размещённых на них средств — с 13,6 млрд рублей до 14,6 млрд рублей.

В настоящее время действуют 48 кредитных договоров застройщиков с банками на 13,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 сентября 2021 года объём кредитов, выданных жителям Чувашии, возрос на 21,2% и составил 170 млрд рублей. Из них ипотечные кредиты увеличились на 22,8% и достигли 96,1 млрд рублей. Банкиры связывают рост с действием льготной ипотеки с государственной поддержкой.