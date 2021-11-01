Москва, 1 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Наказание за опасное вождение может войти в новый Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП) России. Такое нарушение правил дорожного движения будет предполагать наложение административного штрафа в размере трёх тысяч рублей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Стиль вождения

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«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — уточнила в беседе с РИА Новости сенатор.

Она пояснила, что речь идёт о резких перестроениях сразу через две полосы движения, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах. Подобная агрессивная езда, подчеркнула Рукавишникова, может спровоцировать ДТП.

Первый зампредседателя комитета добавила, что в случае принятия нового КоАП дорожных хулиганов будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение и штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, новый КоАП, предложенный Минюстом РФ в 2020 году, предусматривал ответственность и за опасное вождение в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.