Уфа, 1 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Мокрый снег, туман и гололед ожидается в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Туман

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Сообщается, что 1 ноября в республике ожидается небольшой дождь, по востоку с порывами сильного ветра. Температура воздуха днем в регионе может прогреться до +10°С. В некоторых районах ожидается туман, видимость до 500 метров.

2 ноября в регионе ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица. Ночью столбик термометра в регионе может опуститься до — 2 °C, днем воздух может прогреться +6°С.

3 ноября в республике существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью может опуститься до — 15 °C, днем столбик термометра может подняться до 0 °C.