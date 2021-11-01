Оренбург, , 08:57 — REGNUM Оренбургская область получит из федерального бюджета более 333 млн рублей на борьбу с коронавиурсной инфекцией. Распоряжение в целях обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения распространения COVID-19 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

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Дополнительное финасирование предусмотрено для оказания медпомощи граждан, имеющим страховку, в том числе в условиях стационарного лечения. Регионам выделяется в общей сложности более 56 млрд рублей.

Контроль за целевым расходованием средств будет вести Минздрав. До 1 марта 2022 года ведомство должно отчитаться перед правительством России об эффективности трат.

Напомним, в Оренбургской области ежедневно выявляют более 400 заражений коронавирусом. По состоянию на 31 октября, в COVID-отделениях лечение получают 2770 человек. Состояние 890 пациентов оценивается как тяжелое.