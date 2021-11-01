Магас, , 08:56 — REGNUM В Ингушетии по факту ДТП, в котором погибли женщина и новорожденная девочка, возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают виновных в автоаварии с участием легкового и грузового автомобиля, в результате которой пострадали 11 человек, двое из которых погибли, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Авария УМВД РФ по Ярославской области

Из подробностей трагедии известно, что ДТП произошло поздно вечером 29 октября. На федеральной трассе «Кавказ» 34-летний водитель автомашины «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом» с полуприцепом.

В больницу доставлены все находившиеся в легковом автомобиле — двое взрослых и девять детей. Женщину с новорожденной девочкой спасти не удалось. Находившегося за рулем супруга погибшей и восьмерых детей после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В рамках расследования уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц решается вопрос об избрании меры пресечения водителю легкового автомобиля.

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