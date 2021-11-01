Тбилиси, , 08:53 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) проведёт акцию протеста в Тбилиси 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЕНД.

Единое национальное движение Грузии. Логотип Http://www.unm.ge

Акция проводится в связи с тем, что в оппозиции считают «сфальсифицированным» итоги прошедших выборов в органы самоуправления. Дата акции расходится с заявлением председателя «националов» Ники Мелии, который 31 октября заявил на встрече со сторонниками, что протестный митинг будет 7 ноября.

«Масштаб будет больше, чем мы видели в последний раз 14 октября, однако содержание и нагрузка будут другими, такими, которые служат интересам этого государства», — сказал тогда Мелия.

В последствии его слова опровергла лидер движения «Пора» Элене Хоштария. Она заявила, что 7 ноября акция не может состояться, «что седьмого её не должно быть».

Стоит отметить, что 7 ноября 2007 года когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, проходила акция протеста оппозиционных сил. Правоохранители жёстко разогнали протестующих. При этом экс-президент является основателем ЕНД.

Напомним, в Грузии выборы в органы местного самоуправления прошли в два тура: 2 и 30 октября. Почти во всех горсобраниях больше всего голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Также кандидаты от этой партии победили на выборах мэров всех городов и муниципалитетов, кроме муниципалитета Цаленджиха, где мэром выбрали представителя ЕНД.

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